У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Про які небезпечні метеорологічні явища попереджають українців?

За даними Укргідрометцентру, 14 грудня у північних, центральних та більшості південних областей очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. У Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях через ожеледь оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Тоді як 15 грудня ожеледиця очікується у північних, центральних, східних, Херсонській та Запорізькій областях. Також можливий невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Оголошено перший рівень небезпечності.



У деяких регіонах України оголосили перший рівень небезпечності / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне