У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Дощі, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 15 грудня
Про які небезпечні метеорологічні явища попереджають українців?
За даними Укргідрометцентру, 14 грудня у північних, центральних та більшості південних областей очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. У Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях через ожеледь оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Тоді як 15 грудня ожеледиця очікується у північних, центральних, східних, Херсонській та Запорізькій областях. Також можливий невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Оголошено перший рівень небезпечності.
У деяких регіонах України оголосили перший рівень небезпечності / Скриншот карти Укргідрометцентру
Погода в Україні: коротко про головне
У Києві та Київській області 14 грудня випав перший сніг. Температура в області коливатиметься від 4 градусів морозу до +1, а в Києві – близько 0 градусів.
За прогнозами синоптиків, цієї зими температура буде дещо вищою за норму. В низці областей можуть бути короткочасні похолодання, а також опади та небезпечні стихійні явища.
На різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури. Однак вона залишатиметься на 1-2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.