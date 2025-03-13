До 22 градусов тепла, но местами с сильным ветром и дождями: погода 14 марта

Синоптики прогнозируют благоприятные погодные условия на пятницу, 14 марта. День пройдет без осадков почти на всей территории Украины.

Температура воздуха достигнет местами 22 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 марта

В пятницу будет тепло и облачно с прояснениями.

14 марта погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет хозяйничать атмосферный фронт,

– рассказали синоптики.

В большинстве регионах погода будет сухой. Только в западных областях днем будет идти небольшой, а местами умеренный дождь.

К слову, затяжных дождей до конца месяца синоптики не ожидают. Они отмечают, погода в марте в Украине всегда преимущественно сухая.

Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время ночью, кроме южных и восточных областей, а также днем в Карпатах и северной части Украины местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать 5 – 10 градусов тепла, днем – 13 – 18. На юге и востоке Украины – ночью 8 – 13 градусов тепла, а днем – 17 – 22.

Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра

Температура в крупных городах