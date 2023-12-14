Снеги и гололедица почти по всем областям: какой будет погода в Украине 15 декабря

14 декабря 2023, 14:40
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Погода в пятницу 15 декабря будет облачной, местами выпадут осадки. Синоптики предупреждают о снеге в некоторых областях Украины.

В части регионов возможен дождь, поэтому жителям этих мест стоит позаботиться о влагонепроницаемой одежде или зонте. Также осторожным следует быть водителям на дорогах – из-за угрозы гололедицы.

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Какая будет погода в регионах Украины.

Синоптики прогнозируют 15 декабря облачную погоду, местами возможны осадки. Ночью в северо-восточных областях небольшой снег, в южных и юго-восточных областях дождь и мокрый снег. Кроме этого днем на Прикарпатье, в Карпатах и восточных областях стоит ожидать небольшой мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега.

На остальных территориях без существенных осадков, однако метеорологи предупреждают об гололедице на дорогах страны – кроме Юга. Ветер будет двигаться с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура в большинстве областей ночью и днем будет достигать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южной части украинцы могут ожидать до 2 – 7 градусов тепла.

Погодные условия в столице

Во вторник жителям Киевской области следует рассчитывать на облачную погоду, однако без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер, как и на остальных территориях Украины, будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса мороза, днем около 0 градусов.

Какая будет температура в областных центрах

  • Киев – -1..+1
  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – -1...+1
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – -1...+1
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – 0...-2
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – -1...+1

 

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Погода в Украине 15 декабря / Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик