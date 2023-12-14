Снеги и гололедица почти по всем областям: какой будет погода в Украине 15 декабря
Погода в пятницу 15 декабря будет облачной, местами выпадут осадки. Синоптики предупреждают о снеге в некоторых областях Украины.
В части регионов возможен дождь, поэтому жителям этих мест стоит позаботиться о влагонепроницаемой одежде или зонте. Также осторожным следует быть водителям на дорогах – из-за угрозы гололедицы.
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Какая будет погода в регионах Украины.
Синоптики прогнозируют 15 декабря облачную погоду, местами возможны осадки. Ночью в северо-восточных областях небольшой снег, в южных и юго-восточных областях дождь и мокрый снег. Кроме этого днем на Прикарпатье, в Карпатах и восточных областях стоит ожидать небольшой мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега.
На остальных территориях без существенных осадков, однако метеорологи предупреждают об гололедице на дорогах страны – кроме Юга. Ветер будет двигаться с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура в большинстве областей ночью и днем будет достигать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южной части украинцы могут ожидать до 2 – 7 градусов тепла.
Погодные условия в столице
Во вторник жителям Киевской области следует рассчитывать на облачную погоду, однако без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер, как и на остальных территориях Украины, будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса мороза, днем около 0 градусов.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев – -1..+1
- Ужгород – -1...+1
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – 0...-2
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +1...+3
- Харьков – -1...+1
Погода в Украине 15 декабря / Укргидрометцентр