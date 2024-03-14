Где в Украине будут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 15 марта

14 марта 2024, 15:14
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки.

Ветер будет менять свои направления 15 марта. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Какой будет погода 15 марта

В эту пятницу на Востоке, Юге и в большинстве областей Центра будут небольшие дожди днем. А ночью в этих областях местами будет идти дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины не ожидается существенных осадков. На Западе ночью и утром местами будет туман.

Ночная температура в большинстве регионов составит -2...+3. На побережье морей столбики термометров покажут +1...+6. На Западе и Юге дневная температура составит +7...+12. В других регионах днем потеплеет до +4...+9.

Погода на Киевщине

В Киевской области в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На Киевщине ночью будет -2...+3, а днем потеплеет до +4...+9. В Киеве ночью температура упадет до около 0. Днем в столице столбики термометров покажут +6...+8.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +9...+11
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +8...+10
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +6...+8
  • Винница +6...+8
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +5...+7
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +5...+7
  • Харьков +5...+7

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива