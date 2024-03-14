Где в Украине будут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 15 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки.
Ветер будет менять свои направления 15 марта. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.
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Какой будет погода 15 марта
В эту пятницу на Востоке, Юге и в большинстве областей Центра будут небольшие дожди днем. А ночью в этих областях местами будет идти дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины не ожидается существенных осадков. На Западе ночью и утром местами будет туман.
Ночная температура в большинстве регионов составит -2...+3. На побережье морей столбики термометров покажут +1...+6. На Западе и Юге дневная температура составит +7...+12. В других регионах днем потеплеет до +4...+9.
Погода на Киевщине
В Киевской области в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На Киевщине ночью будет -2...+3, а днем потеплеет до +4...+9. В Киеве ночью температура упадет до около 0. Днем в столице столбики термометров покажут +6...+8.
Дневная температура в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +9...+11
- Львов +9...+11
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +8...+10
- Ровно +7...+9
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +7...+9
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +5...+7
- Сумы +5...+7
- Полтава +5...+7
- Днепр +6...+8
- Запорожье +8...+10
- Донецк +5...+7
- Луганск +5...+7
- Харьков +5...+7