Дожди будут идти в каждом регионе: прогноз погоды в Украине на 16 августа

Погода в Украине во вторник, 16 августа, будет с дождями и грозами. Влажная воздушная масса будет преобладать на всей территории.

Дожди будут накрывать Украину полосами. Вероятно, что совершенно сухо и солнечно не будет ни в одном регионе.

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Ухудшение погоды в Украине

Укргидрометцентр прогнозирует, что кратковременные дожди с грозами выпадут ночью в Запорожской и Днепропетровской областях. Днем осадков следует ожидать на Прикарпатье, в большинстве центральных областей. Сильный дождь пройдет местами в Житомирской и Киевской областях.

Ночью в большинстве западных и северных областей будет местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем +23...+28 градусов. В восточных и юго-восточных областях ночью будет +21...+26 градусов, днем – +29...+34 градуса.

Какую погоду ждать в Киеве

В столице ночью будет около 20 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов тепла.

Будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшие дожди, днем умеренные. Временами сильный дождь.

Погода в городах Украины 16 августа от Укргидрометцентра

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +30...+32

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +24...+26

Днепр – +27...+29

Запорожье – +30...+32

Донецк – +31...+33

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +24...+26



Погода в Украине 16 августа / Карта Укргидрометцентра