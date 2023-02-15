Станет прохладнее, но без осадков: прогноз погоды на 16 февраля

В четверг, 16 февраля, в Украине станет несколько холоднее. Синоптики не прогнозируют значительных осадков не ожидают, местами будет ветрено.

В большинстве областей будет облачно с прояснениями. На Востоке и Северо-Востоке страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Восточных, Северо-Восточных областях ночью температура опустится до 6 – 11 градусов мороза, а днем – 0 – 5 градусов мороза.

Днем в Украине будет 1-6 градусов тепла.

Погода в городах Украины 16 февраля:

Киев – 0...+3

Ужгород – +4...+7

Львов – +4...+5

Ивано-Франковск – +3...+7

Тернополь – +2...+8

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+4

Луцк – +4...+7

Ровно – +0...+6

Житомир – +3...+8

Винница – +2...+6

Одесса – +3...+9

Николаев – +2...+3

Херсон – +1...+4

Симферополь – +1...+2

Кропивницкий – +1...+7

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+8

Суммы – 0...-3

Полтава – 0...-6

Днепр – 0...+7

Запорожье – 0...+4

Донецк – 1..+4

Луганск – -2...0

Харьков – 0...-4

Прогноз погоды на 16 февраля в Украине / Скриншот Укргидрометцентр.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 16 февраля осадков серьезных не будет в Украине

Температура воздуха ночью будет опускаться до 2-7 градусов мороза, а в Восточных областях даже до 7-12 градусов мороза.

В течение дня потеплеет до 0 – 3 градусов тепла, в Западных областях до 4 – 8 градусов тепла. На Востоке будет холоднее, 1 – 4 градуса мороза.

В Киеве на 16 февраля прогнозируется сухая свежая погода. Ночью до 3 мороза, днем до 3 тепла.