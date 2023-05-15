Гроза и чрезвычайная пожарная опасность: прогноз погоды в Украине на 16 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода во вторник, 16 мая, обещает заливать несущественными дождями значительную территорию Украины. При этом в западных областях, кроме умеренных осадков, следует ожидать грозы.
Несмотря на осадки, синоптики предупреждают, что в двадцати областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Она обойдет только Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, а также временно оккупированный Крым.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Отметим, что о чрезвычайной пожарной опасности предупреждают, когда сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии открытого огня.
Пожарная опасность 16 мая / Карта Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха 16 мая, то она обещает быть уже по-летнему теплой. В течение дня она не будет опускаться преимущественно ниже +20 и только в Одессе синоптики прогнозируют температуру за окном на границе +19.
На Западе да Севере Украины во вторник можно будет наслаждаться комфортными +20…+23. При этом в северных областях предполагается переменная облачность, так что можно будет выглядывать и солнце в небесах.
Что касается Востока Украины, там 16 мая температура воздуха будет колебаться в пределах от +20 до +24. Ни гроз, ни дождей синоптики в этот день там не предсказывают.
На Юге украинцев тоже будет ожидать сухая погода. При этом столбики будут фиксировать преимущественно отметки от +22 до +24. И только в Одессе будет несколько прохладнее – +19…+21.
Погода в городах Украины
Киев – +20...+22
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +22...+24
Одесса – +19...+21
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Сумы – +20...+22
Полтава – +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +20...+22
Харьков – +20...+22