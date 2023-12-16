Мокрый снег, дождь и гололедица: прогноз погоды на 17 декабря
Погода в Украине в воскресенье, 17 декабря, будет облачной и дождливой. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.
В большинстве областей также возможна гололедица на дорогах. Исключение составляет только Юг страны.
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Какой будет погода в регионах Украины
Атмосферный фонд, который перемещается с северо-запада, повлечет за собой осадки в большинстве областей Украины. В частности, прогнозируется мокрый снег и дождь.
Ветер будет юго-западный и обусловит поступление более теплой, чем накануне, воздушной массы с 18 декабря.
Температура воздуха в большинстве областей будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. На северо-востоке и востоке Украины ночью – до 6 градусов мороза.
В Киеве температура воздуха днем будет достигать 2 – 4 градусов тепла, ночью – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Какая будет погода в городах Украины.
Киев – +2...+4
Ужгород – +2...+4
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2..+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3…+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – -1...+1
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1
Погода в Украине 17 декабря 2023 года / Карта Укргидрометцентра