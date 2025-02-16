Морозы до -15, снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 17 февраля
Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой снег и гололедица на дорогах.
В большинстве областей столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Ночью в северных, а днем в большинстве центральных и восточных областей возможен небольшой снег. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков. Кроме этого, возможна гололедица на дорогах.
В течение дня будет ветер переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -10 до -15 градусов мороза, в Карпатах, на востоке страны, Сумской и Черниговской областях – до -18 градусов мороза. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от -2 до -7 градусов мороза.
В южной части страны и на Закарпатье ночью будет от -6 до -11 градусов мороза, а днем – около 0.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -6...-4
- Ужгород -1...+1
- Львов -3...-1
- Ивано-Франковск -4...-2
- Тернополь -3...-1
- Черновцы -4...-2
- Хмельницкий -3...-1
- Луцк -4...-2
- Ровно -4...-2
- Житомир -4...-2
- Винница -3...-1
- Одесса -1...+1
- Николаев -1...+1
- Херсон -1...+1
- Симферополь -1...+1
- Кропивницкий -3...-1
- Черкассы -4...-2
- Чернигов -6...-4
- Сумы -6...-4
- Полтава -5...-3
- Днепр -3...-1
- Запорожье 0....-2
- Донецк -6...-4
- Луганск -7...-5
- Харьков -6...-4
Прогноз погоды на 17 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра