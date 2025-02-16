Морозы до -15, снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 17 февраля

Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой снег и гололедица на дорогах.

В большинстве областей столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в северных, а днем в большинстве центральных и восточных областей возможен небольшой снег. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков. Кроме этого, возможна гололедица на дорогах.

В течение дня будет ветер переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -10 до -15 градусов мороза, в Карпатах, на востоке страны, Сумской и Черниговской областях – до -18 градусов мороза. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от -2 до -7 градусов мороза.

В южной части страны и на Закарпатье ночью будет от -6 до -11 градусов мороза, а днем – около 0.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -6...-4

Ужгород -1...+1

Львов -3...-1

Ивано-Франковск -4...-2

Тернополь -3...-1

Черновцы -4...-2

Хмельницкий -3...-1

Луцк -4...-2

Ровно -4...-2

Житомир -4...-2

Винница -3...-1

Одесса -1...+1

Николаев -1...+1

Херсон -1...+1

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -3...-1

Черкассы -4...-2

Чернигов -6...-4

Сумы -6...-4

Полтава -5...-3

Днепр -3...-1

Запорожье 0....-2

Донецк -6...-4

Луганск -7...-5

Харьков -6...-4



Прогноз погоды на 17 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра