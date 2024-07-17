Грозы и мощные шквалы: в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение

В среду, 17 июля, пол Украины накроет непогода. Так, в части регионов объявили повышенный уровень опасности.

Так, там прогнозируются грозы, а также местами град и шквалы. Собственно, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Пол Украины накроет непогода

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы, а также град и шквалы.

В течение дня 17 июля в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.



Непогода 17 июля охватит пол-Украны / Скриншот карты с Укргидрометцентра

Кроме этого, в ГСЧС Украины предупредили, что в Киеве и области ухудшения погодных условий следует ожидать во второй половине дня.

К слову, ГСЧС также напомнили, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:

прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;

парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;

купаться в водоемах;

пользоваться электроприборами;

В то же время в ГСЧС рекомендуют: