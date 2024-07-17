Грозы и мощные шквалы: в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 17 июля, пол Украины накроет непогода. Так, в части регионов объявили повышенный уровень опасности.
Так, там прогнозируются грозы, а также местами град и шквалы. Собственно, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
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Пол Украины накроет непогода
По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы, а также град и шквалы.
В течение дня 17 июля в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– говорится в предупреждении.
Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.
Непогода 17 июля охватит пол-Украны / Скриншот карты с Укргидрометцентра
Кроме этого, в ГСЧС Украины предупредили, что в Киеве и области ухудшения погодных условий следует ожидать во второй половине дня.
К слову, ГСЧС также напомнили, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:
- прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;
- парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;
- купаться в водоемах;
- пользоваться электроприборами;
В то же время в ГСЧС рекомендуют:
- избегать металлических конструкций, фонарей и опор электропередач;
- если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закрыть окна и двери;
- отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.