Дожди покинут значительную территорию государства: прогноз погоды в Украине на 17 мая
Среда, 17 мая, принесет сухую погоду на значительную территорию Украины. Местами кратковременные дожди и грозы можно ожидать только на Западе.
Также повысится и температура воздуха на несколько градусов, напоминая, что вскоре в дверь постучится лето. Однако вместе все погодные условия создают чрезвычайную пожарную опасность.
Достойно внимания Приближаемся к летней жаре: сколько градусов будет в Украине в ближайшие дни
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Так, синоптики предупредили, что 17 мая почти по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Обойдёт она только Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, а также временно оккупированный Крым.
Пожарная опасность 17 мая / Карта Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха за окном, то на Западе Украины в среду она будет колебаться в пределах от +21 до +24. Вместе с кратковременными дождями и грозами там также ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать до 12 метров в секунду.
На Севере и Юге, а также в центральных областях государства днем столбики термометров будут стартовать с отметок +22. При этом в течение суток они будут доходить до +27. К примеру, в Умани и Первомайске.
Что касается Востока Украины, там днем 17 мая также минимальной температура будет на уровне +22. Однако преимущественно выше +24 она не будет подниматься.
Погода в городах Украины
Киев – +24...+26
Ужгород – +20...+22
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +23...+25
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24