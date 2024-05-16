В Украине снова теплеет: какой будет погода 17 мая

Прогноз погоды в Украине на пятницу 17 мая свидетельствует, что на улице будет несколько теплее. Разве что незначительные неудобства может нанести ветер переменных направлений.

Синоптики прогнозируют на пятницу переменную облачность. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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В каких регионах могут пройти дожди

В целом существенных осадков на 17 мая не прогнозируется, только днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях могут пройти небольшие дожди.



Температура ночью в среднем по стране составит 4 – 9 градусов тепла, днем 16 – 21 градус и на востоке страны – 13 – 18 градусов. Между тем на высокогорье Карпат ночью будет около 0, днем 7 – 12 градусов тепла.

В общем столбики термометров в пятницу будут показывать в областных центрах такую температуру:

Киев – +19...+21,

Ужгород – +18...+20,

Львов – +18...+20,

Ивано-Франковск – +18...+20,

Тернополь – +18...+20,

Черновцы – +17...+19,

Хмельницкий – +17...+19,

Луцк – +19...+21,

Ровно – +19...+21,

Житомир – +18...+20,

Винница – +18...+20,

Одесса – +17...+19,

Николаев – +19...+21,

Херсон – +19...+21,

Симферополь – +17...+19,

Кропивницкий – +19...+21,

Черкассы – +17...+19,

Чернигов – +17...+19,

Сумы – +17...+19,

Полтава – +17...+19,

Днепр – +17...+19,

Запорожье – +18...+20,

Донецк – +16...+18,

Луганск – +15...+17,

Харьков – +15...+17.

Прогноз погоды на 17 мая по Киевской области

В столице будет переменная облачность, осадков в этот день не будет. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в Киеве ночью составит 7 – 9 градусов тепла, днем около 20 градусов. А по области – 4 – 9 градусов тепла ночью и 16 – 21 градус днем.