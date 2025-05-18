На Украину надвигаются мощные грозы, объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать стихия
- На Украину надвигаются грозы и сильные ветры, объявлен желтый уровень опасности во многих регионах.
- Непогода ожидается в ряде областей 18 – 19 мая с грозами, градом и сильным ветром.
В ряде областей Украины в ближайшие дни ожидаются грозы и сильные ветры. Во многих регионах объявлено штормовое предупреждение.
Значительная часть Украины оказались в желтом уровне опасности. Об этом сообщает 24 Канал.
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Где в Украине ожидается гроза
Сразу ряд регионов Украины подпал под І уровень опасности (желтый) из-за ожидаемой непогоды 18 и 19 мая.
В некоторых областях ожидается не просто гроза и сильный ветер, а еще и град.
Обратите внимание, нижеупомянутые погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, а также работы энергетических и коммунальных предприятий. Возможно повреждение линий электропередач, падение деревьев, увеличение вероятности ДТП.
Непогода ожидается в таких областях Украины:
- Львовская. 18 мая во второй половине дня местами будут грозы, местами будут грозы град, порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. 19 мая местами значительный дождь. Утром и днем возможны грозы, кое-где местами град, порывы западного ветра и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Идентичная погода в самом Львове.
- Ивано-Франковская. В течение суток 18 мая будет гроза, град (6 – 19 миллиметров), ожидаются порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду. 19 мая по городу Ивано-Франковску и области ожидается значительный дождь (15 – 29 миллиметров осадков за 12 часов и менее).
- Хмельницкая. До конца суток 18 мая будут грозы, значительный дождь, местами град, порывы ветра.
- Винницкая. Гроза будет днем 19 мая.
- Харьковская. Днем 18 мая ожидается гроза и шквал в Харькове, в области шквала местами не будет. Скорость ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Черкасская. Будет гроза до конца суток 18 мая.
- Херсонская. По Херсонской области и Херсону днем будет гроза, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Одесская. Гроза 19 мая будет днем по всей области.
- Запорожская. Днем 19 мая ожидаются порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.