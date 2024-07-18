В каких регионах будет держаться сильная жара, а где ждать грозу: прогноз погоды на 19 июля

18 июля 2024, 15:05
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 июля также будет жаркой. Осадки синоптики прогнозируют в немногих областях Украины.

В то же время иногда на небе будут появляться облака. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 19 августа

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью составит 16 – 21 градус, зато днем – 25 – 30 градусов. Только в Карпатах будет прохладнее – ночью 14 – 17 градусов, днем 18 – 23 градусов.

На остальной территории ночью будет 20 – 25 градусов, днем 29 – 34 градуса. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму еще будет сильная жара – 35 – 38 градусов.

Где прогнозируют дожди

Осадки ожидаются только в Карпатах, также местами возможны кратковременный дождь и гроша в юго-восточной части страны.

Прогноз погоды по областным центрам

  • Киев +27...+29
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +25...+27
  • Винница +28...+30
  • Одесса +32...+34
  • Николаев +32...+34
  • Херсон +34...+36
  • Симферополь +35...+37
  • Кропивницкий +30...+32
  • Черкассы +29...+36
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +28...+30
  • Полтава +29...+31
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +35...+37
  • Донецк +32...+34
  • Луганск +31...+33
  • Харьков +31...+33


Прогноз на 19 июля / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью составит около 20 градусов, днем 27 – 29 градусов. Тем временем по области будет 16 – 21 градусов ночью и 25 – 30 градусов днем.

Автор: Анастасія Кушпіт