В каких регионах будет держаться сильная жара, а где ждать грозу: прогноз погоды на 19 июля

Погода в Украине 19 июля также будет жаркой. Осадки синоптики прогнозируют в немногих областях Украины.

В то же время иногда на небе будут появляться облака. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 19 августа

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью составит 16 – 21 градус, зато днем – 25 – 30 градусов. Только в Карпатах будет прохладнее – ночью 14 – 17 градусов, днем 18 – 23 градусов.

На остальной территории ночью будет 20 – 25 градусов, днем 29 – 34 градуса. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму еще будет сильная жара – 35 – 38 градусов.

Где прогнозируют дожди

Осадки ожидаются только в Карпатах, также местами возможны кратковременный дождь и гроша в юго-восточной части страны.

Прогноз погоды по областным центрам

Киев +27...+29

Ужгород +28...+30

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +25...+27

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +26...+28

Луцк +25...+27

Ровно +25...+27

Житомир +25...+27

Винница +28...+30

Одесса +32...+34

Николаев +32...+34

Херсон +34...+36

Симферополь +35...+37

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +29...+36

Чернигов +26...+28

Сумы +28...+30

Полтава +29...+31

Днепр +31...+33

Запорожье +35...+37

Донецк +32...+34

Луганск +31...+33

Харьков +31...+33



Прогноз на 19 июля / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью составит около 20 градусов, днем 27 – 29 градусов. Тем временем по области будет 16 – 21 градусов ночью и 25 – 30 градусов днем.