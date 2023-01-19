В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях будет бурлить ненастье

В четверг, 19 января, в ряде областей ожидается ухудшение погодных условий. В частности, сильный ветер и густой туман.

Укргидрометцентр предостерегает, что 19 января в северо-восточных большинстве центральных и южных областей порывы ожидается мощный ветер. В Карпатском регионе прогнозируют сильный дождь и мокрый снег

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Какая будет погода 19 января

В Украине объявлен уровень опасности, желтый. Синоптики подчеркнули, что из-за такой погоды возможны нарушения движения транспорта.

19 января в Украине ожидается облачная погода. На западе страны и Житомирской области прогнозируют умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе - значительные осадки.

Скорость ветра ожидается в пределах 7-12 метров в секунду, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15-20 метров в секунду.

Холоднее всего будет на Западе и Востоке, в этих регионах ожидается 3 – 8 градусов тепла, на юге страны будет самое жаркое, воздух прогреется до 12 – 17 градусов тепла. На остальной территории 6 – 11 градусов тепла.



Штормовое предупреждение в Украине / Фото Укргидрометцентр

Ненастье в Карпатах и густой туман в Киеве

В настоящее время в Карпатах наблюдается резкое усложнение погодных условий. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На горе Поп Иван Черногорский пасмурно, видимость ограничена до 20 метров. Ветер южный, юго-западный 18-20 метров в секунду, метель, температура воздуха -4°С,

– говорится в сообщении.



Усложнение погодных условий в Карпатах / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

19 января столицу окутал густой туман. В КГГА призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дороге. "В первой половине дня в Киеве удержится туман, видимость 200 – 500 метров", – отметили городские власти.