В Украину придет непогода: где и когда ожидается гроза: где и когда ожидается гроза

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые накроют наше государство 19 мая. Погода в Украине в этот день будет ветреной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будет непогода 19 мая

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в южных, восточных, центральных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях. Днем там ожидаются грозы. В юго-восточной части страны также могут быть порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В связи с этим в ряде областей объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– предупреждают в Укргидрометцентре.

В целом на территории Украины в понедельник, 19 мая, ожидается облачная погода, местами с дождем. На Прикарпатье и Закарпатье осадки будут сильнее.

В нескольких областях объявили первый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

Теплее всего будет на Юге и на Востоке страны. Там днем ожидается до 20 градусов тепла. В большинстве областей воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла, а на Закарпатье и Прикарпатье – до +14 градусов.

К слову, летом синоптики обещаю, что средняя температура будет выше нормы на 2 градуса. Наиболее заметные изменения погоды происходят как раз в зимний и летний периоды, поэтому резкое потепление для этого периода является привычным явлением.