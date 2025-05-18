Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де буде негода 19 травня

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у південних, східних, центральних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській областях. Удень там очікуються грози. У південно-східній частині країни також можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

У зв'язку з цим в низці областей оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попереджають в Укргідрометцентрі.

Загалом на території України в понеділок, 19 травня, очікується хмарна погода, місцями з дощем. На Прикарпатті та Закарпатті опади будуть сильнішими.

В кількох областях оголосили перший рівень небезпеки / Карта Укргідрометцентру

Найтепліше буде на Півдні та на Сході країни. Там вдень очікується до 20 градусів тепла. У більшості областей повітря прогріється максимум до 17 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +14 градусів.

До слова, влітку синоптики обіцяю, що середня температура буде вищою за норму на 2 градуси. Найбільш помітні зміни погоди відбуваються якраз у зимовий та літній періоди, тому різке потепління для цього періоду є звичним явищем.