Все еще чрезвычайно тепло: прогноз погоды в Украине на 2 мая

Погода в четверг, 2 мая, продолжит радовать украинцев теплыми и сухими деньками. Температура стабильно будет оставаться на уровне более +20 градусов.

Осадки в виде небольшого дождя прогнозируются только в трех областях. В то же время в высокогорных районах существует угроза схода лавин.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 2 мая в Украине небо будет переменно облачным. На большей части осадков не ожидают, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, на Западе страны – юго-восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться на уровне +6...+11 градусов, днем же отметки термометра будут показывать +20...+25 градусов. В южной части Украины температура может подниматься до +27 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

В столице и Киевской области будет переменная облачность, однако осадков также не ожидается.

Ветер будет северо-восточным ️, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Киеве ночью воздух прогреется до +9...+11 градусов, а днем +22...+24 градуса.

Предупреждение от синоптиков

Синоптики пишут, что 1 – 2 мая ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,

– пишет Укргидрометцентр.

Метеорологи советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Предупреждение о возможном сходе лавин / Укргидрометцентр

Какой будет погода в городах Украины

Киев +22...+24

Ужгород +22...+24

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +21...+23

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +21...+23

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +22...+24

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +21...+23

Полтава +22...+24

Днепр +22...+24

Запорожье +24...+26

Донецк +22...+24

Луганск +21...+23

Харьков +22...+24

Прогноз погоды в Украине на 2 мая / Укргидрометцентр