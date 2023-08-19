Будет еще жарче: прогноз погоды на 20 августа

В воскресенье 20 августа в Украине будет еще жарче. В частности, в некоторых областях прогнозируют до +35 градусов тепла.

Осадков в Украине не предполагается. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 20 августа

В целом, синоптики не предусматривают осадков по Украине 20 августа. Однако в западных областях днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью в среднем по Украине будет колебаться от +17 до +22 градусов, а днем от +30 до +35. Только в Карпатах будет немного менее жарко – от +24 до +29 градусов тепла.

Какая погода будет в столице

В Киеве и области осадков также не прогнозируется. Температура по области ночью составит +17...+22 градуса, а днем +30...+35 градусов.

В столице ночью будет около 20 градусов, а днем +30...+32 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +30...+32

Ужгород +30...+32

Львов +30...+32

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +30...+32

Черновцы +31...+33

Хмельницкий +31...+33

Луцк +30...+32

Ровно +31...+33

Житомир +32...+34

Винница +32...+34

Одесса +33...+35

Николаев +33...+35

Херсон +33...+35

Симферополь +33...+35

Кропивницкий +33...+35

Черкассы +31...+33

Чернигов +31...+33

Сумы +30...+32

Полтава +31...+33

Днепр +32...+34

Запорожье +34...+36

Донецк +32...+34

Луганск +32…+34

Харьков +33…+35



Прогноз на 20 августа / Укргидрометцентр