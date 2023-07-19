Грозы и дожди подержатся над Украиной: какой будет погода 20 июля

В четверг в Украине будет теплая погода, в то же время во многих регионах следует ожидать осадков. Это объясняет, почему в некоторых городах сейчас так тяжело дышать.

Синоптики рассказали, что на большей части Украины следует ожидать грозы и дожди.

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Где пройдут грозы и дожди

Грозы и дожди ожидают в большинстве областей. Ночью они пройдут в западных, Одесской и Винницкой областях, а днем по большей части территории страны.

Ветер в целом по Украине будет западным и северо-западным, однако на юге и востоке страны – южный. Днем в южных и центральных областях при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в ночные часы будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, а в южной части ночью от 17 до 22 градусов.

Какая будет погода в столице

Ночью в Киеве осадков не прогнозируется, но днем возможны кратковременные дожди и местами грозы. Ветер будет западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.

Погода в Украине 20 июля