Морозы до -17, снегопады и гололедица: прогноз погоды на 20 февраля

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 20 февраля, в Украину придет похолодание с небольшим снегом. Однако уже днем в большинстве областей осадки прекратятся, но на дорогах сохранится гололедица.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 20 февраля

Синоптики прогнозируют, что в Украину с севера переместится атмосферный фронт, что принесет небольшой снег. Однако уже днем в большинстве западных и северных областей осадки прекратятся из-за роста атмосферного давления.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. Ветер ожидается северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 6 – 11 градусов мороза. В то же время в Карпатах и восточных областях температура местами опустится до 17 градусов мороза.

Днем в большинстве регионов прогнозируется 3 – 8 градусов мороза, а на западе и юге столбики термометров будут колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Какой будет погода в Киеве и области

В столице и области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадки прекратятся. На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура воздуха по области ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов мороза. В Киеве ночью ожидается 7 – 9 градусов мороза, днем – 4 – 6 градусов мороза.

Какая будет температура в областных центрах

Киев -6...-4;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь 0...+2;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк -3...-1;

Ровно -3...-1;

Житомир -6...-4;

Винница -5...-3;

Одесса 0...+2;

Николаев 0...-2;

Херсон 0...+2;

Симферополь 0...+2;

Кропивницкий -3...-1;

Черкассы -5...-3;

Чернигов -7...-5;

Сумы -7...-5;

Полтава -6...-4;

Днепр -4...-2;

Запорожье 0....+2;

Донецк -5...-3;

Луганск -6...-4;

Харьков -6...-4.

Погода на 20 февраля / Карта Укргидрометцентра