Плюсовая температура и туман: прогноз погоды на 21 января

Украинцев во вторник, 21 января, ожидает облачная погода с прояснениями. Днем будет до 9 градусов тепла.

Осадков не прогнозируют ни в одной из областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 21 января

"Облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман", – пишут синоптики.

По их прогнозу, ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать температуру от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла, а на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму – 4 – 9.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / Карта Укргидрометцентра

Какая температура будет по областным центрам