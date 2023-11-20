Мокрый снег и возможны осадки по всей Украине: какая погода ждет украинцев 21 ноября

Погода во вторник, 21 ноября, будет достаточно влажной, иногда даже снова выпадет снег. При этом температура днем почти по всей территории будет держаться выше нуля.

Конечно, ночью отметка термометра будет опускаться ниже нуля местами аж на 6 отметок. Ветер будет умеренным, без значительных порывов.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики обещают в западных регионах и Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, местами на дорогах возможна гололедица. На остальных же территориях предполагается без значительных осадков.

Следует ожидать юго-восточный ветер, за исключением Левобережья – там будет преобладать северо-западное направление. Скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опускается до отметок 1 – 6 градусов мороза. В западных областях и Крыму украинцы могут рассчитывать на температуру от 4 до 1 градуса мороза. Днем синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В большинстве западных и юго-западных областях температура не превысит 3 – 8 градусов тепла, в Одесской и Крыму она будет достигать 11 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области 21 ноября будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура в области ночью будет достигать 1 – 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В самом же Киеве ночью следует ожидать 3 – 5 градусов мороза, днем 0 – 2 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород +5...+7

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +4...+6

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +3...+5

Луцк +1...+3

Ровно +2...+4

Житомир 0...+2

Винница 4...+6

Одесса +9...+11

Николаев +6...+8

Херсон +2...+4

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +1...+3

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы 2...+2

Полтава -1...+1

Днепр 0...+2

Запорожье +1...+3

Донецк -3...-1

Луганск -5...+3

Харьков 0...+2

Погода на 21 ноября / Фото Укргидрометцента