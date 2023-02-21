Морозы на Востоке и дожди на Западе: прогноз погоды в Украине на 22 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 22 февраля, погода в Украине будет достаточно влажной. Ночью в большинстве областях будет идти снег, а днем дождь прогнозируют только на Западе.
В то же время, на Востоке страны ожидается похолодание и морозы. О погоде и температуре воздуха в разных уголках нашей страны – рассказывает 24 Канал.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 февраля.
В целом, день в Украине будет облачным с локальными прояснениями. Ночью синоптики обещают небольшой снег в большинстве регионов, который к утру должен прекратиться.
В то время как днем осадки продолжатся только в западных областях. На Востоке страны ожидается резкое похолодание.
В частности, температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, а в Сумской - до 15° мороза ночью. Зато в Закарпатье и юге Одесщины погода будет весенней – до 11°.
Погода в городах Украины 22 февраля
- Киев – -1...+1
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – -1...+1
- Винница – +1...+3
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -4...-2
- Суммы – -7...-5
- Полтава – -3...-1
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – -3...-1
- Луганск – -8...-6
- Харьков – -6...-4