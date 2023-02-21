Морозы на Востоке и дожди на Западе: прогноз погоды в Украине на 22 февраля

21 февраля 2023, 15:29
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Укргидрометцентр

В среду, 22 февраля, погода в Украине будет достаточно влажной. Ночью в большинстве областях будет идти снег, а днем дождь прогнозируют только на Западе.

В то же время, на Востоке страны ожидается похолодание и морозы. О погоде и температуре воздуха в разных уголках нашей страны – рассказывает 24 Канал.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 февраля.

В целом, день в Украине будет облачным с локальными прояснениями. Ночью синоптики обещают небольшой снег в большинстве регионов, который к утру должен прекратиться.

В то время как днем осадки продолжатся только в западных областях. На Востоке страны ожидается резкое похолодание.

В частности, температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, а в Сумской - до 15° мороза ночью. Зато в Закарпатье и юге Одесщины погода будет весенней – до 11°.

Погода в городах Украины 22 февраля

  • Киев – -1...+1
  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +5...+7
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -4...-2
  • Суммы – -7...-5
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – -3...-1
  • Луганск – -8...-6
  • Харьков – -6...-4

Какая погода будет в Украине 22 февраля / Данные Укргидрометцентра

Автор: Лілія Траспетрихіна