Дожди, грозы, местами шквалы и уровень опасности: прогноз погоды в Украине на 22 июля

21 июля 2023, 14:34
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине, 22 июля, будет дождливая. В Центре и на Юге Украины сообщили о первом уровне опасности, то есть желтом.

Опасность объявили из-за грозов и шквалов 15 – 20 метров в секунду. На территории всей Украины переменная облачность.

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Какая будет погода в регионах Украины

На Западе, Севере и Центре Украины, а также в Винницкой, местами в Киевской и Черкасской областях днем местами сильные дожди, грозы. Исключение только юго-восток.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду; в центральных и южных областях при грозах шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– рассказали синоптики.

По их данным, температура на Юге Украины ночью прогреется до 17 – 22 градусов тепла, днем – будет до 28 – 33 градуса, на Востоке будет днем 26 – 30 градусов. В других регионах Украины – ночью будет ориентировочно 12 – 17 градусов, днем – 20 – 25 градусов.

В Киевской области ночью местами будут небольшие дожди, днем – умеренные, местами значительные дожди, местами – возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха ночью будет достигать 15 – 17 градусов, днем – 20 – 22 градуса тепла.

Погода в городах Украины

  • Киев – +20...+22
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +23...+25
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +22...+24
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +30...+32
  • Симферополь – +30...+32
  • Кропивницкий – +23...+25
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +21...+23
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +25...+27


Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра 

Автор: Діана Квасневська