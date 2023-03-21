Дожди отступают: прогноз погоды на 22 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 22 марта будет теплой, хотя кое-где будет дождь. Синоптики прогнозируют лёгкий туман и облачность с прояснениями.
Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +16 градусов, а ночью – +1…+6 градусов.
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Возможны небольшие дожди
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в Центре, Севере и Одесской области возможны небольшие дожди. В западных областях – без существенных осадков. На Востоке и на большинстве юга будет сухо и даже солнечно.
В Укргидрометцентре также подтверждают, что ближайшие 3 суток существенных осадков не будет. Однако 22-23 марта в большинстве областей ночью и утром - туманы.
Кроткий ветер
Ветер обещают умеренный и кроткий, что весной бывает не очень часто. Направление – северо-западное и северное.
В Киеве также может быть небольшой дождь, но потом можно ожидать прояснения. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 градусов.
Погода в крупнейших городах Украины 22 марта
Киев – +11...+13
Ужгород – +13...+15
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
АР Крым – +11...+13