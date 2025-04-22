Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 23 апреля

В большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами туман.

Ветер переменных направлений, порывы которого будут достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 21 – 26 градусов, в западных областях и на побережье морей 17 – 22 градусов,
– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.


Погода на 23 апреля / Инфографика Укргидрометцентра