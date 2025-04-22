Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 23 апреля
В большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.
Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами туман.
Ветер переменных направлений, порывы которого будут достигать 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 21 – 26 градусов, в западных областях и на побережье морей 17 – 22 градусов,
– говорится в сообщении.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Винница +25...+27;
- Одесса +22...+24
- Николаев +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.