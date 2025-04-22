Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 23 квітня
У більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решта території синоптики не прогнозують опадів.
Вночі та вранці в більшості південних та східних областей місцями туман.
Вітер змінних напрямків, пориви якого сягатимуть 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі 9 – 14 градусів, вдень 21 – 26 градусів, у західних областях та на узбережжі морів 17 – 22 градусів,
– ідеться в повідомленні.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +25...+27;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +23...+25;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +24...+26.