Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 23 квітня

У більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решта території синоптики не прогнозують опадів.

Вночі та вранці в більшості південних та східних областей місцями туман.

Вітер змінних напрямків, пориви якого сягатимуть 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів, вдень 21 – 26 градусів, у західних областях та на узбережжі морів 17 – 22 градусів,
– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +22...+24;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +22...+24;
  • Луцьк +22...+24;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +25...+27;
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +23...+25;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +25...+27;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +24...+26;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +23...+25;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +24...+26.


Погода на 23 квітня / Інфографіка Укргідрометцентру