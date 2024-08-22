Где будет похолодание и дождь: прогноз погоды в Украине на 23 августа

22 августа 2024, 15:12
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Автор: Дмитрий Усик

В пятницу, 23 августа, в части областей ожидается незначительное похолодание. Температура снизится в среднем до +25 градусов.

Однако жара будет сохраняться в южных и восточных регионах. Подробнее, где будет похолодание, рассказывает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики отмечают, что 23 августа в Украине будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать +12...+17, днем не будет превышать +23...+28. На остальной территории ночью +17-22, днем воздух прогреется до +29...+34°, местами сильная жара до +35.

Погода в областных центрах

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +24...+26
  • Винница +26...+28
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +32...+34
  • Херсон +33...+35
  • Симферополь +32...+34
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +29...+31
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +27...+29
  • Полтава +31...+33
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +32...+34
  • Донецк +31...+33
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +32...+34

Погода в Украине на 23 августа / Карта "Укргидрометцентра"