Бабье лето продолжается: какой будет погода в Украине 23 сентября

В субботу 23 сентября погода в Украине будет даже теплее, чем днем раньше. Теплее всего будет на побережье морей.

Синоптики рассказали, какая погода будет ждать украинцев сегодня. 23 сентября. Ветер в субботу будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине

23 сентября в Украине переменная облачность. Сильных осадков не предвидится – лишь днем в западных областях местами может быть кратковременный дождь с грозой.



Температура днем в среднем по Украине составит +24...+29 градусов. В Карпатах днем будет +18...+23 градусов.

В Киеве и Киевской области осадков не будет. Температура в столице будет днем колебаться от +26 до +28 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +26...+28

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +26...+28

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +26...+28

Луцк +25...+27

Ровно +26...+28

Житомир +26...+28

Винница +26...+28

Одесса +27...+29

Николаев +26...+28

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +26...+28

Чернигов +25...+27

Сумы +24...+26

Полтава +25...+27

Днепр +26...+28

Запорожье +26...+28

Донецк +24...+26

Луганск +24...+26

Харьков +24...+26



Погода в Украине 23 сентября / Укргидрометцентр