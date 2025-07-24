Переменная облачность и более 30 градусов тепла: прогноз погоды на 24 июля

В Украине, в четверг, 24 июля, будет переменная облачность. Осадки в этот день не ожидаются.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Самая большая жара: где и какая будет самая высокая температура в Украине до конца месяца

Какой будет погода 24 июля?

В Украине 24 июля синоптики не прогнозируют осадки.

"24 июля в Украине спокойную погоду без осадков обусловит поле слабо повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хоть несколько свежий воздух с северо-запада распространится на западные и северные области", – объяснили специалисты.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных и северных областях ночью 12 – 17 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов; на остальной территории ночью +16 – +21, днем 28 – 33 градуса тепла.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +27...+29

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +24...+26

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +25...+27

Винница +27...+29

Одесса +29...+31

Николаев +29...+31

Херсон +31...+33

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +27...+29

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +29...+31

Запорожье +29...+31

Донецк +28...+30

Луганск +26...+28

Харьков +27...+29



Погода на 24 июля / Карта Укргидрометцентра