Переменная облачность и более 30 градусов тепла: прогноз погоды на 24 июля
В Украине, в четверг, 24 июля, будет переменная облачность. Осадки в этот день не ожидаются.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 24 июля?
В Украине 24 июля синоптики не прогнозируют осадки.
"24 июля в Украине спокойную погоду без осадков обусловит поле слабо повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хоть несколько свежий воздух с северо-запада распространится на западные и северные области", – объяснили специалисты.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в западных и северных областях ночью 12 – 17 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов; на остальной территории ночью +16 – +21, днем 28 – 33 градуса тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +27...+29
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +25...+27
- Винница +27...+29
- Одесса +29...+31
- Николаев +29...+31
- Херсон +31...+33
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +29...+31
- Запорожье +29...+31
- Донецк +28...+30
- Луганск +26...+28
- Харьков +27...+29