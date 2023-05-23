Будут дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 24 мая

23 мая 2023, 14:46
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

В среду, 24 мая, погода будет дождливая. Иногда синоптики прогнозируют небольшие осадки, однако некоторые области накроют грозы.

В Украине будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет достигать +22...+25 градусов. Самое теплое – на Востоке.

К теме В Украине ожидается неустойчивая погода: будет ли резкое потепление

В Украине будет дождь

Ночью в восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях прогнозируют небольшой дождь. Днем дожди будут обильнее – с грозами. Лишь в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях осадки небольшие.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях будут грозы. Ненастье оценивают как уровень опасности.

Ветер северо-восточный, его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Ночи еще холодные – +12…+17 градусов, в западных, Винницкой и Житомирской областях +6…+11. Днем ситуация более жаркая – синоптики обещают +20...+25, на юге Одесщины до +28.

Погода в городах

  • Киев – +23...+25
  • Ужгород – +19...+21
  • Львов – +22…+24
  • Ивано-Франковск – +20…+22
  • Тернополь – +23…+25
  • Черновцы – +23…+25
  • Хмельницкий – +22…+24
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +21...+23
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +22...+24
  • Черкассы – +22…+24
  • Чернигов – +22…+24
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +22...+24
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +22...+24


Погода на 24 мая / Карта Укргидрометцентра.

Автор: Ольга Музика