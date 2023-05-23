Будут дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 24 мая
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 24 мая, погода будет дождливая. Иногда синоптики прогнозируют небольшие осадки, однако некоторые области накроют грозы.
В Украине будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет достигать +22...+25 градусов. Самое теплое – на Востоке.
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В Украине будет дождь
Ночью в восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях прогнозируют небольшой дождь. Днем дожди будут обильнее – с грозами. Лишь в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях осадки небольшие.Обратите внимание! Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях будут грозы. Ненастье оценивают как уровень опасности.
Ветер северо-восточный, его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Ночи еще холодные – +12…+17 градусов, в западных, Винницкой и Житомирской областях +6…+11. Днем ситуация более жаркая – синоптики обещают +20...+25, на юге Одесщины до +28.
Погода в городах
- Киев – +23...+25
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +22…+24
- Ивано-Франковск – +20…+22
- Тернополь – +23…+25
- Черновцы – +23…+25
- Хмельницкий – +22…+24
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +23...+25
- Винница – +22...+24
- Одесса – +21...+23
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Симферополь – +21...+23
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +22…+24
- Чернигов – +22…+24
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +22...+24
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +22...+24