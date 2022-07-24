Жара ослабеет, во многих регионах – дожди: прогноз погоды на 25 июля

Погода в Украине в понедельник 25 июля будет разной. Во многих областях жара ослабеет, на востоке и севере обещают дожди.

В целом начало недели будет несколько прохладнее. Хотя в западных регионах прогнозируется до +29 градусов. Однако на Волыни и Житомирщине – +24…+26.

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Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в северных областях жары уже не будет. Температура воздуха снизится до +23. Высшие отметки следует ждать южанам. В частности, в Одесской области – +29...+31 градус.

В Киеве – тоже свежо. Температура воздуха днем будет около +24...+25 градусов. В столице будет преобладать сухая и ветреная погода.

Прогнозируют дожди

Дожди с грозами пройдут ночью на Севере и в Центре. Днем будет идти дождливая погода.

Где может идти дождь:

Черниговская область,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская,

Донецкая,

Луганская.

В то же время, как отметила Диденко, на Правобережье хозяйничает антициклон Lebrecht. Это означает, что сухо и солнечно.

Северо-западный ветер – порывистый в северных и центральных регионах.

Прогноз погоды в городах Украины на 25 июля

Ужгород – +29...+31

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +25...+29

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +27...+29

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +27...+29

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26



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