Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 25 марта
Вторник, 25 марта, пройдет в Украине с не слишком благоприятной погодой. Большинство территории страны накроют дожди.
Также местами прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Будет лить несколько дней подряд: в каких областях будут идти дожди
Прогноз погоды на 25 марта
Синоптики прогнозируют во вторник облачную погоду с прояснениями.
Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем местами на Левобережье и в Карпатах дожди; на остальной территории без осадков,
– сообщает Укргидрометцентр.
Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Его скорость – 7 – 12 метров в секунду. А ночью в восточных областях местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать 3 – 8 градусов тепла.
Днем – 9 – 14 градусов тепла, а на юге страны – 13 – 18.
Прогноз погоды в Украине на 25 марта / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +11...+13
- Ужгород +13...+15
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +11...+13
- Ровно +12...+14
- Житомир +11...+13
- Винница +13...+15
- Одесса +14...+16
- Николаев +15...+17
- Херсон +16...+18
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +10...+12
- Сумы +9...+11
- Полтава +12...+14
- Днепр +13...+15
- Запорожье +15...+17
- Донецк +11...+13
- Луганск +10...+12
- Харьков +10...+12