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24 марта, 15:56
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Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 25 марта

София Рожик

Вторник, 25 марта, пройдет в Украине с не слишком благоприятной погодой. Большинство территории страны накроют дожди.

Также местами прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 25 марта

Синоптики прогнозируют во вторник облачную погоду с прояснениями.

Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем местами на Левобережье и в Карпатах дожди; на остальной территории без осадков,
– сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Его скорость – 7 – 12 метров в секунду. А ночью в восточных областях местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать 3 – 8 градусов тепла.

Днем – 9 – 14 градусов тепла, а на юге страны – 13 – 18.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +11...+13
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +12...+14
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +11...+13
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +11...+13
  • Винница +13...+15
  • Одесса +14...+16
  • Николаев +15...+17
  • Херсон +16...+18
  • Симферополь +16...+18
  • Кропивницкий +13...+15
  • Черкассы +13...+15
  • Чернигов +10...+12
  • Сумы +9...+11
  • Полтава +12...+14
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +15...+17
  • Донецк +11...+13
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +10...+12