Будет похолодание и грозы: прогноз погоды в Украине на 26 апреля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в среду, 26 апреля, переменная погода. Западные области и частично северные ждет похолодание. На Востоке и Юге – солнечно.
Помимо низкой температуры воздуха регионы накроют осадки. В западных и восточных областях будут кратковременные дожди, а днем местами грозы.
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Что прогнозируют синоптики
Похолодание придет не только на Запад. Немного холоднее будет в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях. Там будут идти небольшие дожди.
Средняя температура воздуха ночью будет колебаться на уровне +4…+9, а днем – +15…+20. Однако в других регионах будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +17...+18. В Киеве возможен небольшой дождь, дневная температура воздуха будет +16 градусов.
Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.
Какая будет погода в городах Украины.
Киев – +15...+17
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +8...+10
Ровно – +9...+11
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +15...+17
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +16...+18
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +18...+20
Луганск – +18...+20
Харьков – +18...+20