Прогноз погоды на 26 апреля: где пройдут дожди и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу 26 апреля в западной части Украины наконец-то немного потеплеет, однако в целом по стране синоптики все еще прогнозируют дожди и грозы.
В общем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 26 апреля будет облачно с прояснениями. Ветер будет северо-западный, а в восточных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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В каких регионах пройдут осадки
Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму, а днем в целом по Украине, кроме западных областей, пройдут дожди. Кое-где будут грозы.
На Закарпатье, Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской области ночью и утром местами туман.
Температура ночью в среднем составит 7 – 12 градусов, в юго-восточной части страны – 13 – 17 градусов, в западных областях будет значительно холоднее – 2 – 7 градусов тепла.
Зато днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируют 12 – 17 градусов, на остальной территории 18 – 23 градуса. На юго-востоке страны вообще ожидают температуру до 26 градусов.
Тем временем на высокогорье Карпат выпадет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.
В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:
- Киев – +12...+14
- Ужгород – +14...+16
- Львов – +14...+16
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +14...+16
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +14...+16
- Винница – +14...+16
- Одесса – +16...+18
- Николаев – +20...+22
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +18...+20
- Черкассы – +17...+19
- Чернигов – +17...+19
- Сумы – +19...+21
- Полтава – +18...+20
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +21...+23
- Донецк – +22...+24
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +23...+25
Прогноз погоды на 26 апреля / Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Киеве
В столице тоже будет облачно с прояснениями. Без зонта киевлянам в пятницу лучше не выходить, поскольку будет дождь.
Также ночью и утром местами туман.
Температура в Киеве ночью составит 10 – 12 градусов, днем 12 – 14 градусов. Между тем по области 7 – 12 градусов тепла будет ночью и 12 – 17 градусов днем.