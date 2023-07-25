В ряде регионов штормовое предупреждение: какой будет погода в Украине 26 июля

В среду 26 июля в большинстве областях следует ожидать дождей. Кроме этого, в некоторых регионах синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Температура ночью по Украине будет +17...+22 градуса, днем +27...+32. На юге Одесщины и в Крыму будет до +35 градусов, в западных и Житомирской областях +21...+26. В Карпатах же ночью +11...+16, днем +16...+21.

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Где ожидать дожди и грозы

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях в среду пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях, днем на Прикарпатье будут лить значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7 – 12 м/с. Ночью в Карпатах, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами могут быть порывы 15 – 20 м/с.

Какая погода будет в столице

26 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях сильный дождь. И уровень опасности желтый.

В Киеве тоже предупреждают об опасном метеорологическом явлении – в столице ожидают кратковременные дожди с грозами и переменную облачность. Иногда днем порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 26 июля