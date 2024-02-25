Сильные порывы ветра в части Украины: какой будет погода 26 февраля

25 февраля 2024, 16:19
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Источник:

Укргидрометцентр

В понедельник 26 февраля погода в Украине будет почти такой же, как днем ранее. В некоторых регионах возможны осадки и сильные порывы ветра.

В Укргидрометцентре сообщили, что в целом в Украине будет облачно с прояснениями.

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В каких регионах будет дождливо

Синоптики сообщили, что в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Где будет холоднее всего

Температура в восточной части страны будет самой низкой – ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла. В западных областях будет теплее – ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 11 – 16 градусов. Также солнышко немного будет греть в Крыму и на юге Одесской области – там днем прогнозируют до 14 градусов тепла.

На остальной территории ночью будет 0 – 5 градусов тепла, а днем 5 – 10 градусов.

Всего в областных центрах столбики термометров днем будут выглядеть так:

  • Киев – +6...+8
  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +9...+11
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +5...+7
  • Сумы – +3...+5
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Киеве

В столице тоже будет облачно с прояснениями. Без зонтика киевлянам лучше не выходить, ведь возможен небольшой дождь. Также стоит одеваться теплее – температура ночью составит 2 – 4 градусов тепла, а днем 6 – 8 градусов.

Зато по Киевской области будет 0 – 5 градусов тепла ночью и 5 – 10 градусов днем.

Автор: Анастасія Кушпіт