Сильные порывы ветра в части Украины: какой будет погода 26 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник 26 февраля погода в Украине будет почти такой же, как днем ранее. В некоторых регионах возможны осадки и сильные порывы ветра.
В Укргидрометцентре сообщили, что в целом в Украине будет облачно с прояснениями.
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В каких регионах будет дождливо
Синоптики сообщили, что в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Где будет холоднее всего
Температура в восточной части страны будет самой низкой – ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла. В западных областях будет теплее – ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 11 – 16 градусов. Также солнышко немного будет греть в Крыму и на юге Одесской области – там днем прогнозируют до 14 градусов тепла.
На остальной территории ночью будет 0 – 5 градусов тепла, а днем 5 – 10 градусов.
Всего в областных центрах столбики термометров днем будут выглядеть так:
- Киев – +6...+8
- Ужгород – +16...+18
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +13...+15
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +8...+10
- Винница – +9...+11
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +7...+9
- Чернигов – +5...+7
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +3...+5
Прогноз погоды в Киеве
В столице тоже будет облачно с прояснениями. Без зонтика киевлянам лучше не выходить, ведь возможен небольшой дождь. Также стоит одеваться теплее – температура ночью составит 2 – 4 градусов тепла, а днем 6 – 8 градусов.
Зато по Киевской области будет 0 – 5 градусов тепла ночью и 5 – 10 градусов днем.