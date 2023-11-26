Выход южного циклона: синоптик рассказала о непогоде и предупредила об опасных явлениях
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в чем опасность пришедшего в Украину циклона. Через несколько дней он посетит нашу страну повторно.
В эфире национального телемарафона Наталья Диденко отметила, что в Украине бушует южный циклон. Это классическая ситуация, однако зимой он самый опасный. Об этом пишет 24 Канал.
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В Украину пришел южный циклон
Диденко объяснила, что южный циклон бывает и летом, и зимой, но в зависимости от сезона он отличается фазой осадков. Он приходит к нам с юго-запада Европы – Балкан или Средиземного моря.
Обычно у него диагональная траектория – с юго-запада на северо-восточное направление. Южный циклон всегда берет с собой сопутствующие опасные явления, такие как снегопады, мокрый снег или дождь. Из-за сильных порывов ветра и снега зимой возникают снежные заносы или метели.
Хочу всех предупредить, что будут штормовые порывы 25 – 27 метров в секунду… Кто вынужден быть на улице, нужно максимально обезопасить себя от последствий циклона,
– сказала Наталья Диденко.
В среду снова следует ожидать непогоду
Диденко рассказала, что циклоны имеют быстрый темп и их жизнь над какой-то территорией коротка – примерно сутки. Так что во второй половине понедельника осадки должны утихнуть, хотя все еще будет сильный ветер.
Однако обычно циклоны ходят сериями. Так что следующий активный циклон с юго-запада ожидается в среду.
Наибольшие осадки коснутся Юга Украины, Центра и Севера. Поэтому крайний Восток и западные области получат меньшую активность этого циклона. Однако синоптик заметила, что сильный штормовой ветер будет повсюду и во всех областях.
Непогода принесла беды в Украину
- Из-за непогоды 26 ноября в Украине обесточено около 400 населённых пунктов. Хуже всего ситуация на Юге.
- В Одесской области погнула металлическую опорку линии электропередач, распределительные сети облэнерго также повреждены. Без электроснабжения 234 населенных пункта. Кроме этого, из-за сложных погодных условий в регионе временно приостановили работу крупных районных котельных, есть проблемы с водоснабжением. Высота снежных переметов местами достигает 70 сантиметров, сильный ветер валит деревья и блокирует движение транспорта.
- В Николаевской области обесточен 61 населенный пункт. Еще 27 отключены частично.