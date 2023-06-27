Грозы, град и шквальный ветер: прогноз погоды на 28 июня

Погода в Украине в среду, 28 июня, будет продолжать накрывать регионы нашей страны непогодой. В юго-восточных областях Украины предупреждают о шквальном ветре, штормовых дождях и даже граде.

Поэтому в 5 областях нашего государства ввели первый уровень опасности. Скорость ветров по всей территории Украины составит от 7 до 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Температура по всем областям нашей страны останется без изменений по сравнению с предыдущими днями. Днем он будет колебаться от +18 до +28 градусов в зависимости от региона.

Да на Западе лить кратковременные дожди, а температура достигнет от +18 до +22 градусов. В этот день холоднее всего будет в Ровенской области, а самое теплое – в Черновицкой.

Чуть теплее погода будет на Севера нашего государства. Ведь температура там будет от +20 до +23 градусов. Кроме этого, жители северных областей смогут даже немного порадоваться лучам солнца, которые время от времени будут светить между кратковременными дождями.

Похожая ситуация будет в центральных областях Украины. Температура там тоже будет от +20 до +23 градусов. К тому же в этих областях будет кратковременный дождь и небольшие грозы.

Жаркой погода будет на Востоке да Юг, ведь температура там составит от +22 до +28 градусов. В этих регионах проливные дожди и даже возможны кратковременные осадки в виде града.

В 5 областях объявили первый уровень опасности

Укргидрометцентр также предупреждает о значительных последствиях от осадков в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Там пройдут грозы и, вероятно, будет град.

Поэтому в этих областях объявили первый или желтый уровень опасности. Кроме того, в этих областях предупреждают и о значительных порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду.



Укргидрометцентр объявил о желтом уровне опасности 28 июня / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +20...+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +18...+20

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +25...+27

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +23...+25

Запорожье – +26...+28

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +21...+23



Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра.