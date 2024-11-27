Будет облачно, с дождями и мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

27 ноября 2024, 15:07
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Автор: Надежда Батюк

Погода в четверг, 28 ноября в Украине будет облачной и с прояснениями. В некоторых регионах ожидается умеренный дождь и мокрый снег.

В северных областях возможен туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 28 ноября

Ночью на северо-востоке страны местами выпадет небольшой снег. Днем в западных областях прогнозируют умеренный дождь. В то же время в Карпатах выпадет дождь с мокрым снегом. В остальных регионах день пройдет без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют туман. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза. Днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла. На крайнем западе Украины, юге Одесской области и в Крыму температура воздуха будет колебаться от +5 градусов до +10 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

Погода на Киевщине будет облачной и с прояснениями. Однако без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, днем – от 0 до +3 градусов тепла. В Киеве ночью температура будет от 0 до -2 градусов мороза, днем – от 0 до +2 градусов тепла.

На 28 ноября в Киеве и области также объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Какой будет температура в украинских городах

Прогноз погоды на 28 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

  • Киев 0 – +2
  • Ужгород +6 – +8
  • Львов +6 – +8
  • Ивано-Франковск +5 – +7
  • Тернополь +6 – +8
  • Черновцы +6 – +8
  • Хмельницкий +6 – +8
  • Луцк +5 – +7
  • Ровно +3 – +5
  • Житомир +2 – +4
  • Винница +1 – +3
  • Одесса +4 – +6
  • Николаев +3 – +5
  • Херсон +3 – +5
  • Симферополь +7 – +9
  • Кропивницкий +2 – +4
  • Черкассы +1 – +3
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы 0 – +2
  • Полтава +1 – +3
  • Днепр +1 – +3
  • Запорожье +2 – +4
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков 0 – +2