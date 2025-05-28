До +27 градусов тепла и дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 28 мая
В среду, 28 мая, в Украине ожидается пасмурная погода с дождями разной интенсивности. Так, осадки стоит ожидать в большинстве областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 28 мая
Синоптики сообщили, что погоду без осадков могут ожидать только восточные области, ночью и Сумская, днем также Николаевская и Херсонская области.
В целом в среду, 28 мая, будет облачно.
Умеренные дожди на Прикарпатье, местами в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, днем и Житомирской и Киевской областях значительные дожди,
– говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-восточный, на западе страны северо-западный, порывы которого будут достигать от 7 до 12 метров в секунду, днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в западных областях ночью будет 7 – 12 градусов тепла, днем + 13 – +18; на остальной территории ночью от + 13 до + 18, днем 18 – 23 градусов, в восточных областях 24 – 27 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +18...+20;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +19...+21;
- Винница +18...+20;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +19...+21;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +19...+21;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +23...+25.