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24 Канал Новости Украины До +27 градусов тепла и дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 28 мая
27 мая, 16:00
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До +27 градусов тепла и дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 28 мая

Ирина Марцияш

В среду, 28 мая, в Украине ожидается пасмурная погода с дождями разной интенсивности. Так, осадки стоит ожидать в большинстве областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 мая

Синоптики сообщили, что погоду без осадков могут ожидать только восточные области, ночью и Сумская, днем также Николаевская и Херсонская области.

В целом в среду, 28 мая, будет облачно.

Умеренные дожди на Прикарпатье, местами в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, днем и Житомирской и Киевской областях значительные дожди,
– говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный, на западе страны северо-западный, порывы которого будут достигать от 7 до 12 метров в секунду, днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью будет 7 – 12 градусов тепла, днем + 13 – +18; на остальной территории ночью от + 13 до + 18, днем 18 – 23 градусов, в восточных областях 24 – 27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +18...+20;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +19...+21;
  • Винница +18...+20;
  • Одесса +18...+20;
  • Николаев +19...+21;
  • Херсон +21...+23;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +19...+21;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +20...+22;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +23...+25.


Прогноз погоды на 28 мая / Карта Укргидрометцентра