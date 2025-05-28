До +27 градусов тепла и дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 28 мая

В среду, 28 мая, в Украине ожидается пасмурная погода с дождями разной интенсивности. Так, осадки стоит ожидать в большинстве областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 мая

Синоптики сообщили, что погоду без осадков могут ожидать только восточные области, ночью и Сумская, днем также Николаевская и Херсонская области.

В целом в среду, 28 мая, будет облачно.

Умеренные дожди на Прикарпатье, местами в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, днем и Житомирской и Киевской областях значительные дожди,

– говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный, на западе страны северо-западный, порывы которого будут достигать от 7 до 12 метров в секунду, днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью будет 7 – 12 градусов тепла, днем + 13 – +18; на остальной территории ночью от + 13 до + 18, днем 18 – 23 градусов, в восточных областях 24 – 27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +18...+20;

Ужгород +17...+19;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +19...+21;

Винница +18...+20;

Одесса +18...+20;

Николаев +19...+21;

Херсон +21...+23;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Сумы +21...+23;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +20...+22;

Донецк +20...+22;

Луганск +25...+27;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды на 28 мая / Карта Укргидрометцентра