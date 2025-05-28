Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 28 травня
Синоптики повідомили, що погоду без опадів можуть очікувати лише східні області, вночі й Сумська, вдень також Миколаївська і Херсонська області.
Загалом в середу, 28 травня, буде хмарно.
Помірні дощі на Прикарпатті, місцями у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень і Житомирській та Київській областях значні дощі,
– ідеться в повідомленні.
Вітер очікується південно-східний, на заході країни північно-західний, пориви якого сягатимуть від 7 до 12 метра за секунду, вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура в західних областях вночі буде 7 – 12 градусів тепла, вдень + 13 – +18; на решті території вночі від + 13 до + 18, вдень 18 – 23 градусів, у східних областях 24 – 27 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +18...+20;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +19...+21;
- Вінниця +18...+20;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +19...+21;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +19...+21;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +21...+23;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +23...+25.
Прогноз погоди на 28 травня / Карта Укргідрометцентру