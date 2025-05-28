Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 травня

Синоптики повідомили, що погоду без опадів можуть очікувати лише східні області, вночі й Сумська, вдень також Миколаївська і Херсонська області.

Загалом в середу, 28 травня, буде хмарно.

Помірні дощі на Прикарпатті, місцями у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень і Житомирській та Київській областях значні дощі,
– ідеться в повідомленні.

Вітер очікується південно-східний, на заході країни північно-західний, пориви якого сягатимуть від 7 до 12 метра за секунду, вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в західних областях вночі буде 7 – 12 градусів тепла, вдень + 13 – +18; на решті території вночі від + 13 до + 18, вдень 18 – 23 градусів, у східних областях 24 – 27 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +18...+20;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +19...+21;
  • Вінниця +18...+20;
  • Одеса +18...+20;
  • Миколаїв +19...+21;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +20...+22;
  • Кропивницький +19...+21;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +20...+22;
  • Запоріжжя +20...+22;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +23...+25.


Прогноз погоди на 28 травня / Карта Укргідрометцентру