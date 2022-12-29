Будут ли осадки и морозы 29 декабря: актуальный прогноз погоды

В четверг, 29 декабря, в Украине будет сухая погода. Дождь или мокрый снег могут пройти только в некоторых регионах страны.

Синоптикиня Наталья Диденко пишет, что завтра в Украине осадков не предполагается. Разве что на крайнем Севере.

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Погода в Киеве и Украине 29 декабря

С осадков – на Севере, а именно в отдельных районах Черниговщины, Сумщины и Киевщины может пройти небольшой мокрый снег или дождь.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь опустится до небольших "минусов", а днем в четверг составит +3…+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего – 0…+3 градуса.

В Киеве осадки маловероятны. Ночью – 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Прогноз погоды в городах на 29 декабря