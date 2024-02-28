Каким будет последний день зимы: прогноз погоды на 29 февраля

Погода в Украине в четверг, 29 февраля, будет с переменной облачностью. Осадков не прогнозируют ни в одном регионе страны.

Температура воздуха днем будет теплой – ориентировочно от 6 до 19 градусов тепла. Теплее всего будет на Закарпатье и Юге Украины.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Украине 29 февраля осадков не прогнозируют. В последний день зимы 2024 года во всех областях будет переменная облачность, ветер юго-восточный, южный, до 5 – 10 метров в секунду.

Ночью и утром в Западных областях и Южной части местами туман,

– предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре также объяснили, какой будет температура воздуха. В частности:

в западных областях ночью – от 4 тепла до 1 градуса мороза, днем – 10 – 15 градусов тепла. Только на Закарпатье – до 19 градусов тепла;

на остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 мороза, на Востоке – 2 – 7 градуса мороза. Днем будет 6 – 11 градусов тепла, на крайнем Юге Украины – до 14 тепла.

В Киевской области также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют:

на Киевщине – ночью от 1 градуса тепла до 2 градусов мороза, днем – 6 – 11 градусов тепла;

в Киеве – ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – 6 – 11 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +8...+10

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +7...+9

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +7...+9

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Прогноз погоды в Украине 29 февраля / Карта Укргидрометцентра