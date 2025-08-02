В ряде областей Украины ожидаются грозы до конца суток 2 августа и в воскресенье, 3 августа. Синоптики также предупреждают о шквалах ветра, а в некоторых регионах объявлен повышенный уровень опасности.

Ухудшение погодных условий может быть во Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие областные региональные центры по гидрометеорологии.

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Где ждать непогоду?

Синоптики предупредили о непогоде в некоторых областях Украины. В частности, ухудшение погоды будет в таких регионах:

У Львовской области и городе до конца суток 2 августа и днем 3 августа грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

до конца суток 2 августа и днем 3 августа грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. У Запорожской области днем 3 августа ожидаются грозы, шквалы от 15 до 20 метров в секунду и также объявлен повышенный уровень опасности.

Погодные условия могут привести к авариям подстанций, повреждения линий электропередач, падение деревьев, нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– предупредили синоптики.