Будет еще жарче, местами жара 36 градусов: детальный прогноз погоды на 30 июня

29 июня 2024, 14:57
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Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье 30 июня будет довольно жаркой. Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому на дожди рассчитывать не стоит.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 30 июня

Температура ночью составит 16 – 21 градус, днем 29 – 34 градуса. В южных и центральных областях местами будет сильная жара 35 – 36 градусов. Зато на высокогорье Карпат ночью 10 – 15 градусов, днем 22 – 27 градусов.

Всего в областных центрах днем средняя температура будет такой:

  • Киев +30...+32,
  • Ужгород +30...+32,
  • Львов +31...+33,
  • Ивано-Франковск +31...+33,
  • Тернополь +31...+33,
  • Черновцы +31...+33,
  • Хмельницкий +31...+33,
  • Луцк +31...+33,
  • Ровно +31...+33,
  • Житомир +31...+33,
  • Винница +31...+33,
  • Одесса +31...+33,
  • Николаев +31...+33,
  • Херсон +31...+33,
  • Симферополь +29...+31,
  • Кропивницкий +31...+33,
  • Черкассы +31...+33,
  • Чернигов +31...+33,
  • Сумы +31...+33,
  • Полтава +31...+33,
  • Днепр +31...+33,
  • Запорожье +31...+33,
  • Донецк +30...+32,
  • Луганск +30...+32,
  • Харьков +30...+32.

Прогноз погоды на 30 июня по Киевской области

Осадков в столице также не будет. Температура в Киеве ночью составит 19 – 21 градусов, днем 30 – 32 градусов. Между тем по области ночью 16 – 21 градус, днем 29 – 34 градуса.

Автор: Анастасія Кушпіт