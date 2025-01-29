Синоптики объявили І уровень опасности в шести областях Украины на 30 января

В Украине объявили желтый уровень опасности в шести областях. Синоптики предупреждают о возможных осложнениях на дорогах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях будет действовать в течение ближайшей ночи и утра 30 января.

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В каких областях объявили І уровень опасности

На 30 января в Украине объявлен повышенный уровень опасности. По данным синоптиков, в нескольких областях ожидается туман.

30 января в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях ночью и утром туман,

– говорится в предупреждении.

Ожидается, что видимость уменьшится до 200 – 500 метров. Особенно внимательными стоит быть водителям на дорогах и пешеходам.

В каких областях объявлен повышенный уровень опасности / Фото Укргидрометцентра

Добавим, что густой туман уже накрыл некоторые районы Одессы и продержится до завтра, 30 января.

Туман накрыл некоторые районы Одессы / Фото Общественного