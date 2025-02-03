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3 февраля 2025, 14:27
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Местами небольшой снег, а местами гололедица: прогноз погоды на 4 февраля

Ирина Марцияш

Погода в Украине во вторник, 4 февраля, будет облачной. Синоптики прогнозируют местами небольшой снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 февраля

Синоптики прогнозируют, что местами будет небольшой снег. Только в большинстве южных областей, ночью и на крайнем западе страны без осадков.

Также на юго-востоке и востоке страны на дорогах местами будет гололедица.

Ветер будет северо-западный, а его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Карпатах ночью 8 – 13 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза,
– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород -1...+1
  • Львов 0...+2
  • Ивано-Франковск 0...+2
  • Тернополь -1...+1
  • Черновцы 0...+2
  • Хмельницкий -1...+1
  • Луцк -1...+1
  • Ровно -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Винница -1...+1
  • Одесса +1...+3
  • Николаев 0...+2
  • Херсон 0...+2
  • Симферополь 0...+2
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы -1...+1
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы 0...-2
  • Полтава -1...+1
  • Днепр -1...+1
  • Запорожье 0....+2
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -1...+1


Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Карта Укргидрометцентра