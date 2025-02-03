Местами небольшой снег, а местами гололедица: прогноз погоды на 4 февраля
Погода в Украине во вторник, 4 февраля, будет облачной. Синоптики прогнозируют местами небольшой снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 4 февраля
Синоптики прогнозируют, что местами будет небольшой снег. Только в большинстве южных областей, ночью и на крайнем западе страны без осадков.
Также на юго-востоке и востоке страны на дорогах местами будет гололедица.
Ветер будет северо-западный, а его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Карпатах ночью 8 – 13 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза,
– говорится в сообщении.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород -1...+1
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск 0...+2
- Тернополь -1...+1
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий -1...+1
- Луцк -1...+1
- Ровно -1...+1
- Житомир -1...+1
- Винница -1...+1
- Одесса +1...+3
- Николаев 0...+2
- Херсон 0...+2
- Симферополь 0...+2
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -1...+1
- Сумы 0...-2
- Полтава -1...+1
- Днепр -1...+1
- Запорожье 0....+2
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков -1...+1
Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Карта Укргидрометцентра