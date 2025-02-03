Местами небольшой снег, а местами гололедица: прогноз погоды на 4 февраля

Погода в Украине во вторник, 4 февраля, будет облачной. Синоптики прогнозируют местами небольшой снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 февраля

Синоптики прогнозируют, что местами будет небольшой снег. Только в большинстве южных областей, ночью и на крайнем западе страны без осадков.

Также на юго-востоке и востоке страны на дорогах местами будет гололедица.

Ветер будет северо-западный, а его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Карпатах ночью 8 – 13 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород -1...+1

Львов 0...+2

Ивано-Франковск 0...+2

Тернополь -1...+1

Черновцы 0...+2

Хмельницкий -1...+1

Луцк -1...+1

Ровно -1...+1

Житомир -1...+1

Винница -1...+1

Одесса +1...+3

Николаев 0...+2

Херсон 0...+2

Симферополь 0...+2

Кропивницкий 0...+2

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Сумы 0...-2

Полтава -1...+1

Днепр -1...+1

Запорожье 0....+2

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков -1...+1



Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Карта Укргидрометцентра