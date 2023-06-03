Похолодание отступает: прогноз погоды в Украине на 3 июня

3 июня 2023, 15:40
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Источник:

Укргидрометцентр

В Украине погода в воскресенье 4 июня будет немного теплее, чем в предыдущие месяцы. На Троицу синоптики не прогнозируют осадки.

Да, по всем областям будет сухо и солнечно. Правда, жары ждать не следует.

Кстати говоря Даже ударят заморозки: среди лета в Украине значительно похолодает

Понемногу теплеет

Температура воздуха, как для июня, будет достаточно умеренной. На Юге прогнозируют +22...+24 градуса, но на Севере – холоднее, +20...+22. В западных и восточных областях температура воздуха еще ниже +18...+10 градусов. Ночи еще холодные – +4…+9 градусов.

Синоптики предупреждают о переменной облачности. Ветер северо-восточный, в западных областях с переходом на юго-восточный, его порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Какая погода днем в областных центрах

  • Киев – +20...+22
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +19...+21
  • Ивано-Франковск – +18...+20
  • Тернополь – +19...+21
  • Черновцы – +20...+22
  • Хмельницкий – +19...+21
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +21..+23
  • Николаев – +21..+23
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Чернигов – +18...+20
  • Сумы – +17...+19
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – +19...+21
  • Запорожье – +21...+23
  • Донецк – +19...+21
  • Луганск – +19...+21
  • Харьков – +18...+20


Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра

Автор: Ольга Музика