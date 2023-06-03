Похолодание отступает: прогноз погоды в Украине на 3 июня
3 июня 2023, 15:40Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В Украине погода в воскресенье 4 июня будет немного теплее, чем в предыдущие месяцы. На Троицу синоптики не прогнозируют осадки.
Да, по всем областям будет сухо и солнечно. Правда, жары ждать не следует.
Кстати говоря Даже ударят заморозки: среди лета в Украине значительно похолодает
Понемногу теплеет
Температура воздуха, как для июня, будет достаточно умеренной. На Юге прогнозируют +22...+24 градуса, но на Севере – холоднее, +20...+22. В западных и восточных областях температура воздуха еще ниже +18...+10 градусов. Ночи еще холодные – +4…+9 градусов.
Синоптики предупреждают о переменной облачности. Ветер северо-восточный, в западных областях с переходом на юго-восточный, его порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Какая погода днем в областных центрах
- Киев – +20...+22
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +19...+21
- Ивано-Франковск – +18...+20
- Тернополь – +19...+21
- Черновцы – +20...+22
- Хмельницкий – +19...+21
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Винница – +20...+22
- Одесса – +21..+23
- Николаев – +21..+23
- Херсон – +22...+24
- Симферополь – +21...+23
- Кропивницкий – +20...+22
- Чернигов – +18...+20
- Сумы – +17...+19
- Полтава – +18...+20
- Днепр – +19...+21
- Запорожье – +21...+23
- Донецк – +19...+21
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +18...+20